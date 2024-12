Bei Weihnachtskonzert: Prinz Louis hängt süsse Botschaft an den Baum

Am Freitag (6. Dezember) fand das alljährliche royale Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey in London statt. Unter dem Titel «Together at Christmas» stand die Veranstaltungen in diesem Jahr ganz unter dem Motto Empathie und gegenseitige Unterstützung. Der jüngste Sohn von Prinzessin Kate und Prinz William (42) nutzte diese Gelegenheit für dankbare Worte.