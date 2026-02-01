«Beide Fehler gemacht»: Anna-Maria Ferchichi feiert Liebe zu Bushido

Das, was da zwischen den beiden sei, sei «nicht perfekt, aber es ist echt und genau das bedeutet mir heute mehr als alles andere. Ich weiss, dass wir beide Fehler gemacht haben und ich weiss, wie schwer manche Phasen für uns waren und umso mehr schätze ich, wo wir heute stehen.» Sie sehe einen präsenten Vater und sie wolle ihm sagen, «dass ich dankbar bin für unsere Geschichte, für unsere Familie und für all das, was wir trotz allem zusammen geschafft haben. Ich liebe dich. Das habe ich jeden Tag seit 15 Jahren , auch wenn ich es dir nicht immer zeigen kann.»