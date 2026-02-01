«Beide Fehler gemacht»: Anna-Maria Ferchichi feiert Liebe zu Bushido

Eine Weile sah es nicht gut aus in der Ehe von Bushido (47) und Anna–Maria Ferchichi (44). Nachdem sie schon vor wenigen Wochen bestätigt hat, dass die beiden wieder zusammen sind, macht sie dem Rapper eine süsse Liebeserklärung. Er antwortet ebenso mit liebevollen Worten.
Anna–Maria Ferchichi: Verloren aber nicht aufgegeben
«Mein Schatz, heute sind es 15 Jahre wir und wenn ich ehrlich bin, fühlt es sich manchmal viel länger an, weil wir in diesen Jahren mehr erlebt haben als andere in einem ganzen Leben», schreibt Anna–Maria Ferchichi zu einem gemeinsamen Foto bei Instagram. Sie hätten «so viel zusammen aufgebaut, [...] vor allem eine Familie. Acht Kinder, acht Leben, die wir gemeinsam tragen. Wir haben uns geliebt, wir haben uns verletzt, wir haben uns zeitweise verloren, aber wir haben uns nie wirklich aufgegeben.»
Das, was da zwischen den beiden sei, sei «nicht perfekt, aber es ist echt und genau das bedeutet mir heute mehr als alles andere. Ich weiss, dass wir beide Fehler gemacht haben und ich weiss, wie schwer manche Phasen für uns waren und umso mehr schätze ich, wo wir heute stehen.» Sie sehe einen präsenten Vater und sie wolle ihm sagen, «dass ich dankbar bin für unsere Geschichte, für unsere Familie und für all das, was wir trotz allem zusammen geschafft haben. Ich liebe dich. Das habe ich jeden Tag seit 15 Jahren , auch wenn ich es dir nicht immer zeigen kann.»
Bushido: «Was Liebe wirklich bedeutet»
«15 Jahre wir. 15 Jahre Liebe, Wachstum, Familie. 15 Jahre mit Höhen – und mit Tiefen, die uns an unsere Grenzen gebracht haben», schreibt der Rapper unterdessen in einem ebenfalls langen Beitrag. Die beiden seien noch vor einigen Monaten an einem Punkt gestanden, «an dem fast nichts mehr sicher war. Eine Zeit voller Zweifel, Schmerz, Angst und Stille. Eine Zeit, in der wir beide müde waren und nicht wussten, ob das, was uns verbindet, stark genug ist.» Das Paar habe jedoch «geredet, geweint, gekämpft – nicht gegeneinander, sondern füreinander».
Aus den beiden Menschen Anna–Maria und Anis Ferchichi, so sein bürgerlicher Name, sei im Laufe der Jahre eine Familie mit acht Kinder geworden. «Du hast mir in dieser schweren Zeit gezeigt, was Liebe wirklich bedeutet: Nicht perfekt zu sein, sondern ehrlich», schreibt er direkt an seine Ehefrau gerichtet. «Nicht wegzulaufen, sondern zu bleiben. Nicht loszulassen, sondern festzuhalten, wenn es am schwersten ist. Was wir heute haben, ist kein Zufall. Es ist erarbeitet. Gewachsen. Bewusst gewählt. Danke, dass du geblieben bist. Danke für deine Stärke, deine Liebe und unser gemeinsames Leben. Ich würde diesen Weg – mit allem, was dazugehört – immer wieder mit dir gehen. Ich liebe dich.»
Die beiden haben im Jahr 2012 geheiratet. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass sie vorübergehend getrennt voneinander lebten. Die Ehe war «in eine schwierige Phase geraten», wie Anna–Maria Ferchichi damals berichtete. Während der Auszeit blieben sie im engen Austausch. «Es war richtig, dass wir ab Juni 2025 für ein halbes Jahr getrennt gewohnt haben. Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet», erklärte sie vor wenigen Wochen im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung. Und sie bestätigte: «Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar.»