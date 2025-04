Beim Blumenpflücken: Herzogin Meghan teilt neue Fotos ihrer Kinder

Viele Einblicke seit Anfang des Jahres

Seit dem Relaunch ihres Instagram–Accounts am Neujahrstag gibt Herzogin Meghan regelmässig Einblicke in ihr Leben in Montecito, Kalifornien – darunter auch Bilder und Videos ihrer beiden Kinder. Das erste Mal, dass Royal–Fans Lilibets Stimme hörten, war im Januar 2025, als die Herzogin in den sozialen Medien eine Hommage an den verstorbenen Beagle der Sussexes, Guy, veröffentlichte.