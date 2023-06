Beim neuen Ableger «The Voice Rap»: Kool Savas übernimmt Coach-Posten

Nach dem bereits erfolgreichen «The Voice of Germany»-Ableger «The Voice Kids» wird es noch in diesem Jahr eine dritte Version der Castingshow geben. Für Herbst 2023 ist «The Voice Rap» angekündigt, in der sich, wie der Name schon sagt, alles um den Sprechgesang dreht. Folgerichtig müssen auch auf den Drehstühlen Personen Platz nehmen, die etwas von der Materie verstehen - auf den ersten enthüllten Coach für das neue Format trifft das wie auf kaum einen zweiten zu: Per Pressemitteilung wurde verkündet, dass Kool Savas (48) einer der beiden Coaches sein wird.