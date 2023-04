Beim Royal-Maundy-Gottesdienst: Charles verteilt seine Silbermünzen

Beim alljährlichen Royal-Maundy-Gottesdienst am Gründonnerstag haben König Charles III. (74) und seine Gemahlin, Queen Camilla (75), nicht nur das Osterwochenende eingeläutet. Bei ihrem Kirchenbesuch in der York Minster hat der britische Monarch auch die traditionellen Maundy-Münzen an 74 Frauen und 74 Männer verteilt, «als Anerkennung für ihre Arbeit für die Kirche und die Gemeinde», heisst es dazu auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals. Die Anzahl der Empfänger richtet sich demnach immer nach «dem Alter des Monarchen».