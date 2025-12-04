Beim SemperOpernball: Iris Berben wird mit dem Choros Award geehrt

Wie die weiteren Preisträgerinnen und Preisträger beweise Berben seit unzähligen Jahren Einsatz und Haltung, die «weit über die Bühne hinaus strahlen». Konkret heisst es hierzu: «Ihr Einsatz gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus prägt seit vielen Jahren die deutsche Kulturlandschaft.» Nicht von ungefähr sei sie dafür unter anderem schon mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden. In knapp zwei Monaten wird nun also der Choros Award folgen.