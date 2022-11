Alternativ dazu ist bei PC-Spielern auch «Humble Choice» von Humble Bundle beliebt. Für knapp 12 US-Dollar erhalten Spielerinnen und Spieler jeden Monat mehrere Games, die sie auch bei pausiertem Abo oder nach Kündigung behalten können. Aktuell sind unter anderem der Shooter «Hell Let Loose», das Action-Rollenspiel «Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning» und «Aiko's Choice», eine eigenständige Erweiterung zum Taktiktspiel «Shadow Tactics: Blades of the Shogun» enthalten. Teil der Mitgliedschaft ist zudem die «Humble-Games-Collection». Spieler können hier auf eine ganze Reihe an zusätzlich gebotenen Titeln zurückgreifen, solange sie Mitglied sind.