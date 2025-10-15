Beinahe-Flop «Titanic»? Ein Trailer änderte alles

Er habe «nervös» dagesessen, während grosse Namen und Top–Führungskräfte von Paramount den Trailer erstmals sahen. Doch direkt nach dem Trailer sei er von Kurt Russell, dem Star des Films «Breakdown», erlöst worden. «‹Ich würde zehn Dollar bezahlen, nur um diesen Trailer noch einmal zu sehen›», soll er lautstark gesagt haben. Mit einer Sondergenehmigung hätten sie den Trailer weltweit veröffentlichen können. «Und von diesem Tag an endete jeder negative Artikel über den Film mit der Bemerkung, dass der Film vielleicht doch gut sein könnte», beschreibt Landau den Wendepunkt.