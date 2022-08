1977 wurde Mori in Paris in den erlesenen Kreis der «Gesellschaft für Haute-Couture» aufgenommen. Sie entwarf auch Kostüme für Fluggesellschaften oder stattete das japanische Team bei den Olympischen Spielen in Barcelona aus. 1993 wurde ihr eine weitere besondere Ehre zuteil, sie durfte das Hochzeitskleid der japanischen Kaiserin Masako (58) entwerfen. 2004 stellte Mori zum letzten Mal in Paris aus.