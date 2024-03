Bekannt aus dem Duo Steve and Eydie: Sänger Steve Lawrence ist tot

Als Steve and Eydie war das Paar auch auf den Showbühnen in Las Vegas bekannt und trat oftmals im TV in Erscheinung. Ihre Fernsehspecials über US–amerikanische Liedschreiber wurden dabei sogar ausgezeichnet. 1978 gewann etwa «Steve and Eydie Celebrate Irving Berlin» sieben Emmys. Laut «People» erklärte Lawrence 2013 zum Tod seiner Frau: «Eydie ist seit mehr als 55 Jahren meine Partnerin auf der Bühne und im Leben. Ich habe mich in dem Moment in sie verliebt, als ich sie sah und noch mehr, als ich sie zum ersten Mal singen hörte. Während mein persönlicher Verlust unvorstellbar ist, hat die Welt eine der grössten Pop–Sängerinnen aller Zeiten verloren.»