Bekannt aus «Godzilla»: US-Schauspieler Michael Lerner ist tot

Knapp ein halbes Jahrhundert im Filmgeschäft

Michael Lerner startete seine lange Karriere Mitte der 70er Jahre im Charles-Bronson-Krimi «Der Tag der Abrechnung». In den folgenden fast fünf Dekaden wirkte er in Filmen jedweder Gattung mit, von der bereits erwähnten «Godzilla»-Verfilmung (1998) über Klamauk-Streifen der Marke «Buddy - Der Weihnachtself» (2003) hin zu Comic-Streifen wie «X-Men: Zukunft ist Vergangenheit» (2014). Einen letzten Auftritt legte er 2019 in dem Mockumentary-Kurzfilm «Frankenstein‹s Monster›s Monster, Frankenstein» hin, bei dem auch «Stranger Things»-Star David Harbour (48) mitwirkte.