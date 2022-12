Bekannt aus «Superbad»: Christopher Mintz-Plasse hat sich verlobt

Christopher Mintz-Plasse wurde als Teenager mit der Komödie «Superbad» bekannt

Seinen Durchbruch als Schauspieler feierte Mintz-Plasse im Jahr 2007 in der Kultkomödie «Superbad» an der Seite von Jonah Hill (39) und Michael Cera (34). In dem Erfolgsfilm spielt er die tölpelhafte Figur Fogell, die sich einen gefälschten Altersnachweis beschafft, auf dem lediglich der Name «McLovin» steht. Im weiteren Verlauf der Handlung erlebt McLovin die Partynacht seines Lebens.