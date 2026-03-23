Bekannt aus «Supernatural»: Schauspielerin Carrie Anne Fleming ist tot

«Sie war ein Quell der Lebensfreude und des guten Willens und hatte ein unglaublich freundliches Wesen, ein mitreissendes Lachen und eine absolut bezaubernde Persönlichkeit, die einfach nie ausgeschaltet war», schrieb Jim Beaver. Seit dem Tod seiner Frau, die ebenfalls dem Krebs zum Opfer fiel, habe er sich niemandem mehr so nahe gefühlt.