Bekannt aus «The Slumber Party Massacre»: Michael Villella ist tot

Villellas bekannteste Rolle war die des Serienmörders Russ Thorn in «The Slumber Party Massacre». Der Film von 1982 war ursprünglich als Parodie auf das Slasher–Genre gedacht. Trotz gemischter Kritiken entwickelte er sich zum Kultfilm. Villella setzte seine Schauspielkarriere in Filmen wie «Love Letters» (1983) mit Jamie Lee Curtis (66), «Wilde Orchidee» (1989) und «Wilde Orchidee II» (1991) fort. Im Fernsehen trat er in Serien wie «Unglaubliche Geschichten» (1987) und «Getting Away with Murder» (2007) auf.