Bekannt durch angebliche «Hitler-Tagebücher»: Gerd Heidemann ist tot

Skandal um angebliche «Hitler–Tagebücher»

Heidemann, der schon seit 1955 für den «Stern» tätig war, präsentierte am 25. April 1983 Tagebücher, die angeblich Adolf Hitler verfasst haben sollte. Kurze Zeit später wurden Auszüge im «Stern» abgedruckt. Doch das Ganze erwies sich als Fälschung von Konrad Kujau (1938–2000). Der «Stern» war in der Folge blamiert. Regisseur Helmut Dietl (1944–2015) verfilmte die Geschichte in der Satire «Schtonk!». In der Miniserie «Faking Hitler» von RTL+ spielte Lars Eidinger (48) zuletzt Heidemann.