Bekannt für «Bonnie und Clyde»: Trauer um Komponist Charles Strouse

Charles Strouse (1928–2025) ist tot: Der Tony–, Grammy– und Emmy–Preisträger, der für seine Broadway–Stücke bekannt war, ist mit 96 Jahren verstorben. Der Komponist und Liedtexter starb am Donnerstag in seinem Haus in New York City, wie unter anderem «Entertainment Weekly» unter Berufung auf einen Sprecher der Familie bestätigte.