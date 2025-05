Bekannte Laudatorin: Angela Merkel erhält Ehrenpreis für Memoiren

Die über 700 Seiten umfassende Autobiografie aus dem Verlag Kiepenheuer & Witsch wurde seit dem Verkaufsstart am 26. November 2024 fast eine Million Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. «Freiheit» konnte sich zudem sieben Wochen auf Platz eins der «Spiegel»–Bestsellerliste halten. «‹Freiheit› spricht Generationen an, schlägt Brücken zwischen Politik, Gesellschaft und Lebensgeschichte und hat das Buchjahr 2024/2025 geprägt wie kein anderer Titel», betont Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.