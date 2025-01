Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen erneut verschoben

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat an diesem Montag (13. Januar) bekanntgegeben, dass die Veröffentlichung der Oscar–Nominierungen erneut verschoben wird. Die Nominierungen sollen nun am Donnerstag, den 23. Januar (5:30 Uhr Ortszeit) bekannt gegeben werden. Das berichtet «The Hollywood Reporter», nachdem Academy–CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang (68) eine Erklärung abgegeben haben.