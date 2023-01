Bekommt Benedict Cumberbatch eine neue Miniserie bei Netflix?

Darum soll es in «Eric» gehen

Im Mittelpunkt der sechs geplanten Episoden soll der Charakter Vincent Sullivan stehen, der von Cumberbatch gespielt werden soll. Jener war Puppenspieler in der beliebtesten US-Kindersendung und stellte die Figuren auch her. Der mittlerweile obdachlose und offenbar drogenabhängige Sullivan muss im New York der 1980er Jahre nach seinem verschwundenen Sohn Edgar suchen. Zur Seite steht ihm dabei nur Eric, eine mehr als zwei Meter grosse, blaue Puppe.