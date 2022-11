Bekommt Kylie Minogue eine eigene Las-Vegas-Show?

Kylie Minogue: 100 Millionen Dollar für zwölf Wochen?

Für die Sängerin, die für Hits wie «Can't Get You Out of My Head» bekannt ist, bedeute dies laut der nicht näher benannten Quelle «leichtes Geld ohne zu touren». Laut des Berichts werde angeblich von einer Gage von insgesamt 100 Millionen Dollar gesprochen. Minogue würde sich mit dem Engagement einer Riege namhafter Stars, darunter Céline Dion (54), Britney Spears (40) oder etwa auch Elton John (75), die bereits in Las Vegas das Publikum unterhalten haben, anschliessen.