Bekommt München bald eine Franz-Beckenbauer-Allee?

Neben den beiden genannten Plänen gibt es auch überregional Überlegungen, wie man das Gedenken an Franz Beckenbauer in Zukunft beibehalten könne. So wurde unter anderem vorgeschlagen, den DFB–Pokal in Franz–Beckenbauer–Pokal umzubenennen. Der ehemalige DFB–Kicker Ulf Kirsten (58) hatte ausserdem die Idee, den DFB–Campus in Frankfurt in Franz–Beckenbauer–Akademie umzubenennen. Aus Kreisen der CDU in Thüringen wurde sogar ein bundesweiter Gedenktag zu Ehren der Lichtgestalt vorgeschlagen.