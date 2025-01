Bela B Felsenheimer: So denkt er heute über Rockstar-Exzesse

Der Musiker plädiert für mehr Achtsamkeit in der Branche. Bei Konzerten seiner Band gebe es mittlerweile Awareness–Teams, die auf übergriffiges Verhalten im Publikum achten. «Es gibt zum Beispiel auf jedem Konzert Grapscher, Leute, die Frauen und Männer im Gerangel an intimen Stellen anfassen», berichtet er. In solchen Fällen würden die Täter des Konzerts verwiesen.