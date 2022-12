Réthys Rundumschlag bei «One Love»-Debatte

In die Debatte um die «One Love»-Armbinde brachte der Sportjournalist sich dagegen nochmal lautstark ein. Das Einlenken der Verbände gegenüber der Fifa nannte er in einem ZDF-Kommentar eine «erbärmliche Reaktion». Drohende Sanktionen seitens des Weltverbands liess er nicht als Begründung gelten. «Dass Proteste zwangsläufig weh tun müssen, liegt in der Natur der Sache. Sonst wären es ja keine Proteste», so Réthy.