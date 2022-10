Belästigungsklage: Cuba Gooding Jr. entgeht einer Gefängnisstrafe

Mehrere Frauen hatten gegen den US-Schauspieler Cuba Gooding Jr. (54) Belästigungsvorwürfe erhoben. Vor Gericht hat sich der 54-Jährige im April schliesslich in einem Anklagepunkt für schuldig bekannt. So gab er zu, dass er 2018 in einem Nachtclub in New York ohne Zustimmung eine Kellnerin «auf die Lippen geküsst» habe. Zudem gestand er, in zwei weiteren Fällen Frauen begrapscht zu haben. Jetzt wurde bekannt, dass sein Fall abgeschlossen ist, nachdem er die Bedingungen der im April erzielten Einigung erfüllt hat.