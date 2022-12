Belästigungsklage: Teilerfolg für Spaniens Altkönig Juan Carlos I.

2020 Klage wegen Belästigung eingereicht

Zu Sayn-Wittgenstein, die in England lebt, reichte 2020 in London Klage wegen Belästigung, Demütigung, Drohungen sowie Rufschädigung ein und forderte Schmerzensgeld. Sie und ihre Familie seien demnach zwischen 2012 und 2014 bedroht und «überwacht» worden, hiess es. Zudem soll er sie dazu gedrängt haben, Geschenke im Wert von 65 Millionen Euro zurückzugeben. Juan Carlos, der im Exil in Abu Dhabi lebt, bestreitet die Vorwürfe.