«Beleidigte Leberwurst»: Oliver Pocher über Causa Elton

Sandy Meyer–Wölden: "Worüber regt er sich auf?

Zunächst stellt Pocher in der Podcast–Folge Eltons Darstellung infrage, dass dieser erst am Mittwoch von seinem «Schlag den Star»–Aus erfahren haben will. In einem ausführlichen Instagram–Post hatte Stefan Raabs (57) einstiger Show–Praktikant nämlich geschrieben: «Ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim ProSieben–Chef angerufen hatte, was denn an Gerüchten stimmen würde, dass ich nicht mehr ‹Schlag den Star› moderieren darf.»