Belgiens Prinz Laurent erkennt Vaterschaft von erwachsenem Sohn an

Gerüchte über den unehelichen Sohn gab es immer. Prinz Laurent wurde seit Jahren nachgesagt, ein Liebesverhältnis mit der flämischen Schauspielerin und Sängerin Wendy van Wanten, bürgerlich Iris Vandenkerckhove, gehabt zu haben. Die beiden sollen sich Mitte der 1990er Jahre auf einer Modenschau in Paris kennengelernt haben und gemeinsam die Hochzeit des britischen Prinzen Edward (61) im Jahr 1991 besucht haben. Clément wurde 2000 geboren.