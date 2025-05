Beliebte Schauspielpaare gemeinsam vor der Kamera

Auf die Miniserie «Da is' ja nix» (2020) folgte die Joyn–Comedyserie «Die StiNos – ganz besonders stinknormal» (2024). «Wir geniessen diese Zeit, in der wir uns voll auf etwas konzentrieren können, was uns viel Spass macht», sagte Bezzel im Doppelinterview mit spot on news dazu.