Beliebte Videospielreihe «God of War» soll zur Serie werden

Videospiele so gefragt wie nie

Einmal mehr würde eine «God of War»-Umsetzung zeigen, wie gefragt derzeit Videospielvorlagen sind. Eine Adaption des Endzeit-Shooters «Fallout» ist - ebenfalls bei Amazon - schon in der Mache. HBO werkelt derweil fleissig an seiner «The Last of Us»-Serie, während sogar schon am 24. März (hierzulande via Sky) der Master Chief aus den «Halo»-Spielen sein Seriendebüt feiern darf.