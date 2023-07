Beliebteste Urlaubsziele: So viel teurer sind die Übernachtungen

Im drittplatzierten Italien beträgt der Preis pro Nacht 159 Euro, was zwölf Prozent Preissteigerung entspricht. Die besonders beliebte italienische Region Venetien wird um sieben Prozent teurer: 174 statt 163 Euro kostet hier die Nacht. Besonders wenig Bewegung in der Preisentwicklung gab es laut «Check24» in den USA: Hier kostet die Nacht umgerechnet 168 statt 158 Euro, also «nur» etwa sechs Prozent mehr. Besonders Kalifornien fällt hier mit lediglich vier Prozent Steigerung (178 statt 171 Euro) positiv auf.