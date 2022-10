Model Bella Hadid (26) und ihre Mutter Yolanda (58) haben am Dienstagabend (18. Oktober) gemeinsam die Golden Heart Awards in New York besucht und für jede Menge Blitzlichtgewitter gesorgt. Bella Hadid erschien in einem langärmligen, golden schimmernden Paillettenkleid in Midilänge. Besonderes Detail: der tiefe V-Ausschnitt und die Drapierungen über dem Bauch. Dazu kombinierte sie geschnürte, goldene Absatzsandalen und silbernen Diamantschmuck. Das dunkle Haar war zu einem sleeken Low Bun mit Seitenscheitel frisiert.