Zehn Tage ist es her, dass die Iranerin Mahsa Amini den Tod fand. Die junge Frau hatte Untersuchungen zufolge massive Kopfverletzungen, nachdem sie von der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde - weil sie ihren Hidschāb angeblich nicht korrekt getragen habe. Bei zunehmend brutaler niedergeschlagenen Protesten im ganzen Land prangern Iranerinnen und Iraner seither das tragische Schicksal von Amini und den generellen Mangel an Frauenrechten im Iran an.