Bella Hadid: Blutüberströmter Auftritt in Paris

Neue Bilder zeigen Hadid, die in der Serie offenbar in einen schweren Motorradunfall verwickelt ist, in einem hautengen roten Leder–Ensemble aus Hose und Bralette durch die Strassen laufen. Ihre Haare waren in einem Wet–Look gestylt, das Make–up leicht verschmiert. An ihrem Unterschenkel und Oberarm klaffen offene Wunden, im Gesicht hat Hadid zahlreiche Kratzer und Blessuren.