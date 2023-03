«Fünf Monate alkoholfrei», verkündet eine stolze Bella Hadid (26) auf ihrem TikTok-Kanal. Im dazugehörigen Video ist das Model gut gelaunt in einem Casino in Las Vegas zu sehen. Eine Fotoserie mit identischer Bildunterschrift zeigt die 26-Jährige ebenso freudestrahlend in einem engen, roten Kleid mit weiten Ärmeln.