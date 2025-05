Über 25 Jahre nach Milla Jovovich

Bella Hadid trägt ikonisches Dior-Kleid von 1997

Bella Hadid zeigte sich bei der Präsentation ihres neuen Parfums in London in einem echten Fashion–Schatz: Sie trug dasselbe silberne Dior–Kleid, mit dem Milla Jovovich 1997 beim Filmfestival in Cannes für Aufsehen sorgte.