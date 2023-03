Ben Affleck: Jennifer Garner hatte nichts mit Alkoholproblemen zu tun

Im Interview mit «The Hollywood Reporter» erklärte Affleck nun, er versuche nicht, Garner für seinen Alkoholkonsum verantwortlich zu machen. «Um es klar zu sagen, mein Verhalten liegt vollständig in meiner Verantwortung.» Er fügte hinzu: «Der Punkt, den ich ansprechen wollte, war traurig. Jeder, der eine Scheidung durchgemacht hat, hat dieses Kalkül: ‹Wie viel versuchen wir?› Wir liebten uns. Wir kümmern uns umeinander. Wir haben Respekt voreinander», so Affleck in dem neuen Interview. «Ich habe versucht zu sagen: ‹Hey, schaut, ich habe zu viel getrunken, und je weniger glücklich du bist, ob es dein Job oder deine Ehe ist, und dein Leben schwieriger wird - wenn du Dinge tust, um ein Loch zu füllen, die nicht gesund sind, fängst du an, mehr von diesen Dingen zu tun.›»