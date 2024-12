Ben Affleck, Jennifer Lopez und Jennifer Garner bei Schulaufführung

Durchatmen kann Affleck derzeit wohl gut mit seiner Ex Jennifer Garner und den gemeinsamen Kindern, Seraphina, Violet (18) und Samuel (12). Auch Thanksgiving haben Affleck, Garner und die Kids miteinander verbracht und unter anderem Essen an Menschen ohne Obhut ausgegeben. Eine Quelle hatte gegenüber «Page Six» verraten, dass Ben sich gesegnet fühle für seine Familie, in der er «einfach er selbst» sein könne.