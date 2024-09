Ben Affleck konzentriert sich während Scheidung auf das Positive

Wie US–Medien jedoch kürzlich übereinstimmend vermeldeten, habe Lopez im August die Scheidung eingereicht und als Datum der Trennung den 26. April 2024 angegeben. Über Beziehungsprobleme zwischen den beiden war in den vergangenen Monaten zuvor vielfach spekuliert worden. Schon während der Flitterwochen am Comer See in Italien habe es offenbar erste Probleme gegeben. Ein Insider berichtete der «Page Six», dass Affleck angeblich unglücklich über die vielen Paparazzi war, die sie dort verfolgten. Wenn die beiden nicht gerade von Kameras beobachtet wurden, «sprachen sie in der Zeit, die die glücklichste ihres Lebens sein sollte, kaum miteinander», behauptete die anonyme Quelle.