Ben Affleck litt während «Armageddon»-Dreh an Lebensmittelvergiftung

«Ich musste mich zwischen den Takes übergeben»

Am Schluss des Films nimmt der von Willis verkörperte Harry S. Stamper Abschied von Afflecks Rolle AJ Frost und opfert sich, um die Erde vor einem Asteroiden zu retten. Doch Affleck ging es damals gar nicht gut. «Als wir die Szene drehten, hatte ich eine Lebensmittelvergiftung», sagte Affleck in einem Interview mit «Fox 32 Chicago». «Ich war damals noch nicht erfahren genug, um zu wissen, dass man einfach zum Telefon greifen und sagen kann: ‹Ich bin zu krank zum Arbeiten.› Ich dachte nur: ‹Ich komme besser vorbei.›» Also sei er trotz starker Übelkeit ans Set gefahren. «Sie hatten einen Mülleimer da, und ich musste mich zwischen den Takes übergeben. Und wahrscheinlich hat das die Szene sogar noch besser gemacht.»