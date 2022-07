Ben Affleck und Jennifer Lopez: Pastor verrät Details der Hochzeit

Der Pastor, der Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) getraut hat, hat dem «People»-Magazin Details der Hochzeit verraten. Demnach hatten Ryan Wolfe und sein Kollege gerade begonnen, sich am Samstag gegen 21 Uhr auf ihren Feierabend vorzubereiten und die Little White Chapel in Las Vegas zu schliessen, als Lopez und Affleck in einem SUV vorfuhren. «Und wir sagten: Okay, ich denke, wir können noch eine [Hochzeit] machen», erinnert sich der Pastor.