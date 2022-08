Affleck wurde am 15. August 1972 als Benjamin Géza Affleck-Boldt in Berkeley, Kalifornien, geboren. Sein Mittelname, Géza, fiel einigen Leuten kürzlich ins Auge, als die Hochzeitsurkunde von ihm und J.Lo veröffentlicht wurde. Der Name ist einem ungarischen Holocaust-Überlebenden, der mit der Familie befreundet war, gewidmet. Seine Mutter habe Affleck als Kind erklärt, was im Holocaust geschehen war und das Männer wie Géza «mutig und selbstlos» waren. «Dieser Name ist eine gewaltige Ehre für mich», erzählte Affleck 2015 bei den Writers Guild Awards of America.