Ben Becker: Big Ben feiert seinen 60. Geburtstag

Nach einem mit Ach und Krach gemeisterten Hauptschulabschluss entschloss sich Ben Becker ebenfalls für eine Karriere im künstlerischen Bereich, arbeitete zunächst als Bühnenarbeiter an der Berliner Schaubühne und nahm zwischen 1985 und 1987 privaten Schauspielunterricht. Danach widmete er sich in ersten Engagements am Ernst–Deutsch–Theater in Hamburg und am Staatstheater Stuttgart zunächst vornehmlich dem Theater.