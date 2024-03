Ben Blümel in «Die Passion»: Keine langen Haare als Jesus

Wie liefen eigentlich die Proben ab? Es sind ja sehr viele prominente Gesichter dabei, die in ganz Deutschland verteilt wohnen.

Blümel: Wir haben uns einige Male zum Proben getroffen. Das war ein bisschen wie eine Klassenfahrt. Und es war auch total interessant, die anderen in ihren Rollen zu erleben. Francis Fulton–Smith zum Beispiel ist ja so ein professioneller Schauspieler, wenn der seinen Text nur vorliest, kriegt man Gänsehaut. Es war auch wichtig, sich alles vor Ort in Kassel anzugucken, wie es dort aussieht, was genau geplant ist. Als wir das erste Mal dort waren, ist vielen glaube ich auch erst so richtig die Dimension bewusst geworden. Wenn ich mir vorstelle, dass dann noch 8.000 Menschen vor der Bühne stehen, das ist schon Wahnsinn.