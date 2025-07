Ben Blümel: So turbulent ist sein Leben mit drei Kids

Ben Blümel sieht Chancen als Patchwork–Familie

Blümel lebt in einer Patchwork–Familie – mit allen Herausforderungen, aber auch Chancen. «Viele denken, Patchwork ist schwierig. Ich glaube das nicht. Man muss sich einfach bewusst die Zeit nehmen. Und wenn Kinder mal an diesem Ort und mal woanders sind, dann hat das auch was Schönes, weil die Zeit viel intensiver ist.»