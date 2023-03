Sein Sohn habe erst vor Kurzem den Weg seines Vaters eingeschlagen und wollte als Musiker Fuss fassen. Dorian habe «jeden Tag Songs geschrieben und aufgenommen». Seit dem Tag, an dem er sprechen konnte, sei er ein «echter Poet» gewesen. Bislang seien aber nur wenige Aufnahmen seines Sohnes veröffentlicht worden. «Mein kleiner Junge stand an der Startlinie mit so viel Leben vor sich...», so ein verzweifelter Kweller weiter. Er und seine Frau stünden «völlig unter Schock» und man habe keine Ahnung, was die Zukunft bringe und wie man mit dieser Katastrophe umgehen solle.