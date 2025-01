Ben Stiller ist dankbar für seine wiederbelebte Ehe

Nachdem die Familie während Covid ein gemeinsames Haus bezogen hatte, änderte sich alles, erzählt Stiller. «Ich weiss nicht, wie es dazu kam, ausser dass wir es beide wollten.» Einen grossartigen Beziehungsratschlag habe er nicht, so Stiller weiter. Man müsse in jeder Beziehung «daran arbeiten», besonders in einer so langen wie ihrer 25–jährigen Ehe. Auch er denke, manche Leute sollten besser nicht wieder zusammenkommen, aber: «Für uns war es das Richtige.»