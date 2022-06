Plausch über ihre Schauspielkarrieren

Auch Selenskyj bedankte sich bei Stiller für seinen Besuch und betonte ausserdem, wie wichtig es sei, den Menschen weiter zu verdeutlichen, was in der Ukraine passiere. Darüber hinaus tauschten sich die beiden über ihre Schauspielkarrieren aus. Vor seiner Wahl zum Präsidenten war Selenskyj für seine Rolle in der TV-Satire «Diener des Volkes» bekannt. «Sie haben eine grosse Schauspielkarriere aufgegeben», sagte Stiller. «Nicht so gross wie Ihre», reagierte Selenskyj humorvoll.