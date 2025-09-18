Ben Stiller und Jessica Chastain drehen neue Apple-Serie

Der Streamingdienst Apple TV+ hat eine neue Miniserie bestellt. Das Branchenblatt «The Hollywood Reporter» berichtet, dass Ben Stiller (59) und Jessica Chastain (48) die Hauptrollen in «The Off Weeks» übernehmen werden. Beide Schauspieler sind auch als Produzenten mit an Bord.
Damit bleibt Apple mit Stiller und Chastain in Geschäft. Der Emmy–Preisträger gehört bereits zum Produzenten–Team der Show «Severance», die bei den diesjährigen Emmy Awards in acht Kategorien siegreich war. Chastain spielt in der Thrillerserie «The Savant» die Hauptrolle. Die Show startet am 26. September mit zwei Episoden.
Darum geht's in «The Off Weeks»
Die Miniserie «The Off Weeks» fokussiert sich auf den kürzlich geschiedenen Professor Gus Adler (Stiller). Dieser versucht in den «On Weeks», in denen er das Sorgerecht für seine Kinder hat, alles unter einen Hut zu bringen. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als er sich in seinen «Off Weeks» in eine mysteriöse Frau verliebt, Stella West (Chastain).
Alissa Nutting («Made for Love», 44) wurde als Showrunnerin verpflichtet. Stiller, Chastain und Michael Showalter («Als du mich sahst», 55) produzieren die Show. Die beiden Hauptdarsteller kennen sich im Übrigen bereits aus einem vorherigen Engagement: Stiller und Chastain arbeiteten zuvor schon beim Animationsfilm «Madagascar 3: Flucht durch Europa» zusammen.