Ben Stiller und Jessica Chastain drehen neue Apple-Serie

Darum geht's in «The Off Weeks»

Die Miniserie «The Off Weeks» fokussiert sich auf den kürzlich geschiedenen Professor Gus Adler (Stiller). Dieser versucht in den «On Weeks», in denen er das Sorgerecht für seine Kinder hat, alles unter einen Hut zu bringen. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als er sich in seinen «Off Weeks» in eine mysteriöse Frau verliebt, Stella West (Chastain).