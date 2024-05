Ben Stillers Tochter Ella hat ihre Juilliard-Ausbildung «überlebt»

Ella Stiller könnte nicht stolzer sein, die Ausbildung «überlebt» zu haben

«Du würdest keine Stunde in der Anstalt (Juilliard School) überleben, in der sie mich aufgezogen haben», schreibt Ella Stiller angelehnt an Taylor Swifts (34) Song «Who's Afraid of Little Old Me?». Sie habe ihren Bachelor erhalten und «könnte nicht glücklicher sein, dass ich fertig bin, oder stolzer, dass ich überlebt habe, oder dankbarer gegenüber meiner Familie für die unerschütterliche Unterstützung, die mich dorthin und durchgebracht hat».