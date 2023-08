Ben Zucker bestätigt Liebes-Comeback mit Ex-Freundin

«Liebe ist der Grund, warum ich morgens aufstehe»

Im Interview mit der «Bild» bestätigt Zucker nun das Liebescomeback. Denn angesprochen auf seinen aktuellen Song «Stadt für uns alleine», in dem Zucker davon singt, sich mit seinem Lieblingsmenschen treiben zu lassen, verrät der Schlagerstar: «Mein Lieblingsmensch, mit dem ich mich gern durch die Stadt treiben lasse, ist meine Freundin.» Und mit dieser und seiner Familie feiert der 40-Jährige auch seinen Geburtstag: «Ich werde mit meiner Familie und engen Freunden bei mir zu Hause feiern. Mehr weiss ich selbst nicht, denn mir wurde strengstens untersagt, mich um mein Geburtstagsfest zu kümmern - also lasse ich mich überraschen.» Alles, was Zucker an seinem heutigen Geburtstag also zu tun hat, ist aufzustehen und den Tag zu geniessen. Grund dafür hat der Sänger allemal, denn wie der Schlagerstar weiter verrät, ist Liebe der Grund dafür, «warum ich morgens aufstehe».